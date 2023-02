Parcheggio in storica stazione della prima ferrovia d'Italia

(ANSA) - NAPOLI, 08 FEB - Era stata trasformata in un parcheggio la storica stazione Bayard dell'antica tratta Napoli-Portici, luogo di partenza della prima ferrovia d'Italia, inaugurata nel 1839. Oggi, i Carabinieri del Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Napoli, su delega del gruppo intersezionale per la tutela penale dei beni culturali dell'ufficio inquirente partenopeo (procuratori aggiunti Pierpaolo Filippelli e Vincenzo Piscitelli) hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo disposto dal Giudice per le indagini preliminari.

I reati contestati vanno dall' invasione di terreni ed edifici, all'omissione di lavori in edifici che minacciano rovina, alla distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento ed uso illecito dei beni culturali.

Contestato dagli inquirenti anche il reato di danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, in relazione allo stato di degrado e protratto abbandono della stazione di interesse storico- architettonico e ai rischi di crollo a causa dell'omissione di interventi di manutenzione.

(ANSA).