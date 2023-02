La Campania in campo per contrastare la tratta

(ANSA) - NAPOLI, 08 FEB - Alla Campania sono stati destinati 1 milione e 632 mila euro per attuare iniziative finalizzate a contrastare la tratta dei migranti. E' quanto emerso a Napoli nel corso della IX edizione della Giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta, promossa dalla rete internazionale di Talitha Kum e da Papa Francesco.

"Una luce contro la tratta", è il tema approfondito dalla Consulta regionale per la condizione della donna, insieme a Donne Meridiane e CIF Campania. Un'adesione alla Giornata "con nel cuore e nella testa le immagini degli sbarchi, da ultimo quello di ieri a Napoli, e la sofferenza di chi intraprende questi viaggi e tra queste tante donne che spesso hanno subito violenze già prima di partire e che continuano a vivere incubi durante e dopo le traversate", spiega Ilaria Perrelli, presidente della Consulta regionale per la condizione della donna.

La tratta è uno dei crimini più gravi del nostro tempo in violazione dei diritti umani e al 72% riguarda donne e bambini.

In Italia si stima che ci siano tra 30.000 e 50.000 donne ridotte in schiavitù ovvero costrette alla prostituzione.

Ai lavori hanno partecipato scolaresche e donne impegnate in prima linea contro la tratta che "è tra le più gravi lesioni dei diritti umani - spiega Perrelli - e per combatterla serve l'accoglienza che prevenga donne schiave sui territori come accade a Caserta e a Castel Volturno e in altri luoghi della Campania che sono noti".

Al tavolo anche Loredana Raia, consigliera regionale, che sottolinea che "come Regione stiamo lavorando sulla legge 17 del 2021, dedicando un articolo, il 10, a incentivi per donne vittime di violenza e tratta: se vengono assunte a tempo indeterminato assicuriamo alle aziende un rimborso dell'Irap del 100%".

Incentivi sono stati varati anche nel 2022 con la ministra Bonetti che ha approvato il nuovo piano di azione contro la tratta che prevede un ruolo di promozione, programmazione e coordinamento da parte delle Regioni e delle Province autonome.

Il bando antitratta di ottobre 2022 con durata di 17 mesi ha destinato 27 milioni e 200 mila euro stanziati dal Dipartimento pari opportunità di cui alla Campania sono stati destinati 1 milione e 632 mila euro. (ANSA).