Incendio a Ischia, case lambite dalle fiamme

(ANSA) - NAPOLI, 08 FEB - Un vasto incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi in località Montagnone di Ischia. Le fiamme hanno riguardato un'ampia area boscata, di circa 3 ettari, distruggendo arbusti, sottobosco e lambendo alcune abitazioni, ma senza alcuna conseguenza.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno operato attaccando l'incendio su due fronti, intervento reso difficile dal vento. La colonna di fumo e le fiamme sono visibili da diversi chilometri di distanza.

"Si tratta dell'ennesimo schiaffo al nostro patrimonio boschivo - dichiarano il deputato di alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli con il responsabile locale di Europa Verde Mariarosaria Urraro - un danno enorme che si somma ai disastri e tragedie degli ultimi mesi".

Le cause dell'incendio sono in corso di accertamento. (ANSA).