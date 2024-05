Festival del Giallo nel parco della Floridiana a Napoli

Dopo due anni nella sede dell'Istituto francese Grenoble di Napoli, con ottanta scrittori che in solo due edizioni hanno trasformato la grande festa dei delitti di carta in uno degli appuntamenti letterari più importanti d'Italia, quest'anno, dal 23 al 26 maggio, il Festival del Giallo sbarca nel verde della villa Floridiana di Napoli.

Le giornate di incontri con i grandi scrittori del giallo, accolte dalla Direzione regionale Musei Campania e organizzate da Gialli.it e dalla libreria Iocisto, con la presidenza di Maurizio de Giovanni e la direzione artistica di Ciro Sabatino, scelgono il boschetto sulla collina del Vomero, che Ferdinando IV di Borbone regalò a Lucia Migliaccio e un profilo ancora più internazionale per rimarcare il ruolo di primo piano del crime partenopeo nel nostro Paese. "È la terza edizione - annuncia De Giovanni - di un festival diventato già un must, atteso dagli appassionati ma anche da tantissimi curiosi. Ora ci trasferiamo in collina, per poter cominciare ad essere itineranti e invadere l'intera città. Alla Floridiana parleremo di crimini, delitti e mare con i più grandi interpreti del genere, sarà uno splendido momento per incontrarci, abbracciarci e inventare storie".

Nel giardino storico, intorno all' edificio neoclassico che ospita il Museo, sul grande scalone panoramico che guarda il mare, arriva per la prima volta in Italia, grazie alla collaborazione con l'Istituto Cervantes, Carmen Mola, il fenomeno editoriale spagnolo che per anni è stata considerata la Elena Ferrante iberica. Un'esclusiva unica che è solo la prima di una serie di sorprese e di ospiti che sono stati presentati ufficialmente oggi sulla MSC Grandiosa, una delle navi della flotta ginevrina fondata dall'armatore di Sant'Agnello, Gianluigi Aponte.

"Con questo evento di respiro internazionale- afferma il direttore generale Musei del MiC, Massimo Osanna - Villa Floridiana si conferma il cuore pulsante della collina vomerese, luogo di incontro tra le arti, espressione di un territorio culturalmente dinamico, capace di aprirsi e raccontarsi ben oltre i confini della città. Il pubblico del Festival del Giallo troverà una Villa vibrante e sempre più pronta ad accogliere manifestazioni culturali importanti, grazie al processo di rigenerazione e valorizzazione avviato lo scorso ottobre, i cui primi risultati sono già tangibili. Ne è un chiaro esempio lo Scalone monumentale del Belvedere, che accoglierà i principali appuntamenti letterari della manifestazione, riportato al suo splendore grazie ad un importante intervento di restauro terminato il mese scorso".

"Con le sue architetture, gli scorci panoramici - racconta Ilenia Gradante, funzionario responsabile di Villa Floridiana - e le preziose raccolte di opere d'arte, la Villa è fonte di suggestioni e atmosfere, è quinta scenografica e al contempo coprotagonista dell'esperienza vissuta da ogni visitatore. Il giardino romantico, costellato di angoli intimi che invitano al raccoglimento è già luogo prediletto di molti appassionati lettori, che a breve potranno beneficiare anche di nuovi spazi dedicati, previsti nei progetti di valorizzazione attualmente in fase di realizzazione. La Floridiana non poteva dunque che essere la sede naturale per un appuntamento letterario di tale importanza, che siamo lieti di accogliere e sostenere".



