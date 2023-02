A fuoco deposito agricolo, fiamme spente dopo sette ore

(ANSA) - AVELLINO, 08 FEB - Sono state necessarie sette ore di lavoro alle squadre dei Vigili del Fuoco per domare l'incendio divampato all'interno di un deposito agricolo a Serino, in provincia di Avellino. Nella struttura di legno e lamiere, in contrada Isca, a pochi chilometri al centro abitato, erano state depositate sessanta balle di paglia e fieno che hanno alimentato un enorme rogo. Soltanto nel primo pomeriggio si sono concluse le operazioni di spegnimento delle due squadre dei Caschi Rossi inviate dal Comando provinciale di Avellino.

Indagini sono in corso per accertare l'origine dell'incendio.

