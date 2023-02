Incidenti stradali: morto giovane studente di Vico Equense

(ANSA) - VICO EQUENSE (NAPOLI), 07 FEB - Ha perso la vita mentre con il suo motorino si recava da Ticciano a Vico Equense dove si trova la sede distaccata del Marconi Galilei. Forse il tratto di strada ghiacciato, un rettilineo tra Fornacelle e Alberi, frazioni di Vico, gli è stato fatale. La vittima è Stefano, un giovane studente di 17 anni. L'immediata segnalazione da parte di un passante ha fatto confluire prima i vigili urbani, subito dopo l'autombulanza, ma ormai non c'era nulla da fare. Il vescovo Francesco Alfano e i parroci della costiera hanno inviato un messaggio ai genitori : "Siamo addolorati e sconvolti. Le nostre preghiere sono rivolte alla sua famiglia alla quale ci stringiamo, in questo momento di immenso dolore".

Gli inquirenti stanno esaminando le telecamere che costeggiano il tratto di strada precedente, per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente. La salma è stata trasferita all'obitorio di Castellammare di Stabia. (ANSA).