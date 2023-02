Calcio: Salernitana-Juventus 0-3

(ANSA) - ROMA, 07 FEB - La Juventus non stecca e rifila un netto 3-0 alla Salernitana, anche grazie ad un Vlahovic ritrovato ed autore di una doppietta. I bianconeri ritrovano così il successo dopo tre giornate e agganciano in classifica Empoli e Monza. La formazione campana, invece, incassa la terza sconfitta su quattro partite casalinghe disputate nel 2023 ma conserva un margine di 7 punti sul Verona (terzultimo) che lunedì ospiterà proprio la Salernitana.

La squadra di Allegri gioca un primo tempo concreto e cinico.

La Juve passa in vantaggio con un rigore di Vlahovic. A inizio ripresa arriva il raddoppio di Kostic. La Juve continua ad attaccare e Fagioli serve l'assist a Vlahovic per la doppietta personale e il 3-0 finale. (ANSA).