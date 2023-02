Disabili: stop alle terapie per i bambini all'Aias di Afragola

(ANSA) - NAPOLI, 06 FEB - "Come preannunciato qualche giorno fa, questa mattina sono arrivate le prime dimissioni per i bambini disabili in cura al centro Aias di Afragola, in provincia di Napoli, che a causa di un contezioso non dispone più le risorse necessarie per far andare avanti le terapie ". Lo rende noto l'associazione "La Battaglia di Andrea", che si batte per i diritti dei diversamente abili in un comunicato.

"Questa mattina la settimana è iniziata nel peggiore dei modi - spiega la presidente Asia Maraucci - ci stanno arrivando decine di telefonate di mamme i cui bambini sono stati dimessi. Oltre a sentire le mamme, ci siamo sentiti con l'attivista Sasà Scarpa e ci stiamo organizzando per parlare tutti i genitori tra noi. Mi sembra di vivere in un incubo - conclude Maraucci - è giunto il momento di avere delle risposte certe e che soprattutto siano nell'interesse dei nostri bambini". (ANSA).