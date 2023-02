Cultura e spettacoli,a Caserta calendario unico degli eventi

(ANSA) - CASERTA, 06 FEB - Un calendario unico di eventi da realizzare in città, valido per l'intero 2023. È l'obiettivo della delibera approvata dalla Giunta Comunale di Caserta che prevede la pubblicazione, nei prossimi giorni, di un avviso pubblico per raccogliere tutti i progetti proposti dalle associazioni culturali, con lo scopo di realizzare un coordinamento tra tutte le iniziative da mettere in campo sul territorio comunale. "Abbiamo deciso di dar vita ad un calendario unico - ha spiegato il Vicesindaco e Assessore agli Eventi, Emiliano Casale - per consentire di effettuare un coordinamento tra il Comune e tutte le realtà coinvolte nella realizzazione delle manifestazioni. L'obiettivo più importante, però, è quello di programmare con largo anticipo ogni evento, così da comunicare in maniera efficace le iniziative, con la possibilità di poter attrarre in città un notevole numero di turisti". "Questa calendarizzazione unica - ha aggiunto l'Assessore alla Cultura, Enzo Battarra - rappresenta uno stimolo per il mondo associazionistico-culturale casertano, affinché tutte le realtà si impegnino a realizzare una programmazione di medio e lungo periodo che consenta loro di coordinarsi, evitando una sovrapposizione di temi e di date e compiendo anche una selezione sulla qualità degli eventi".

Il Comune mira dunque a promuovere eventi di carattere culturale, ma anche commerciale, sociale, ambientale e sportivo, valorizzando pure l'importante patrimonio enogastronomico cittadino. L'intento dell'Amministrazione, inoltre, è favorire una ricaduta in termini turistici, consentendo lo svolgimento delle manifestazioni sia nei siti turistico-culturali e museali di pertinenza della città di Caserta che in altri luoghi all'aperto quali Villa Maria Carolina e Villa Giaquinto.

Previsti anche eventi nel centro storico e in altri siti di particolare rilievo quali, ad esempio, il Teatro e la Biblioteca. (ANSA).