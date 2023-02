Covid: in Campania calano contagi e ricoveri

(ANSA) - NAPOLI, 06 FEB - Sono 110, in Campania, i neo positivi al Covid su 2726 test esaminati. Secondo i dati del Bollettino della Regione Campania, i contagi sono in calo: ieri il tasso di incidenza era pari al 5,71%, oggi scende al 4.03%.

Due decessi nelle ultime 48 ore; altri tre persone sono decedute in precedenza ma sono state registrate ieri.

Negli ospedali sono 16 i posti letto occupati nelle terapie intensive (-1 rispetto a ieri); 260, invece, in degenza (-2 rispetto a ieri). (ANSA).