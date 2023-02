Calcio: Salernitana-Juventus; Nicola, mi aspetto squadra forte

(ANSA) - SALERNO, 06 FEB - "Per la situazione virtuale che ha la Juventus in questo momento può essere considerato uno scontro diretto ma conosciamo tutti il valore dei nostri avversari".

Così Davide Nicola, allenatore della Salernitana, ha presentato in conferenza stampa la sfida di domani contro i bianconeri.

"La Juventus è una squadra che ha fatto otto vittorie di fila senza subire gol e poi ha avuto un calo che ci può stare nel corso di una stagione - ha aggiunti - Domani mi aspetto una squadra molto forte che vorrà dimostrare le proprie qualità e conscia di lasciare fuori dal campo alcune dinamiche". (ANSA).