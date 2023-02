Fiamme in azienda guanti nel Napoletano, nessun ferito

(ANSA) - NAPOLI, 05 FEB - Un incendio è divampato la scorsa notte a Cercola (Napoli) nella sede di un'azienda che produce guanti, in via Carafa 20. Le fiamme hanno avvolto la fabbrica ma senza estendersi agli edifici circostanti. Sul posto i carabinieri della tenenza di Cercola e i vigili del fuoco, questi ultimi ancora al lavoro per domare ogni focolaio. Non si registrano feriti. Le indagini sono in corso per chiarire l'origine del rogo. (ANSA).