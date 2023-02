ANSA.it Campania 'Uccise figlio in spiaggia', disposta perizia psichiatrica

'Uccise figlio in spiaggia', disposta perizia psichiatrica A Napoli durante il processo in corso davanti Corte Assise. Messaggi shock: 'Non dorme, vogliamo farlo schiattare e magari si toglie il vizio?'