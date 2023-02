'Il taglio freddo della luna', Piera Carlomagno a Milano

(ANSA) - MILANO, 02 FEB - Il nuovo romanzo di Piera Carlomagno sarà presentato al Covo della Ladra, libreria indipendente e specializzata in letteratura di genere, a Milano.

L'appuntamento è per venerdì 3 febbraio alle 18.30, in via Scutari. Dialogherà con l'autrice Mariana Marenghi, ideatrice e fondatrice del Covo. 'Il taglio freddo della luna", edito da Solferino, è il terzo romanzo della serie che ha come protagonista l'anatomopatologa lucana Viola Guarino. Questa volta, le indagini, al fianco del sostituto procuratore della Repubblica di Matera Loris Ferrara e del vice questore Augusto De Salvo, la porteranno proprio sulla costa ionica della Basilicata, tra Policoro, Metaponto e la bianca Bernalda.

Con il romanzo 'Una favolosa estate di morte', edito da Rizzoli, Piera Carlomagno ha vinto il premio Romiti di 'Ombre', sezione Emergenti, al Caffeina Festival di Viterbo. È direttrice artistica del SalerNoir Festival, che nell'estate del 2022 è giunto all'ottava edizione. Con Solferino ha pubblicato 'Nero lucano' (2021), pluripremiato. (ANSA).