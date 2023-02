Caramiello (M5S), più uomini e mezzi a Portici ed Ercolano

(ANSA) - PORTICI (NAPOLI), 02 FEB - Un'attenzione all'emergenza sicurezza nei comuni di Portici ed Ercolano, in provincia di Napoli, e sull'urgenza di incrementare il presidio delle forze dell'ordine. E' l'appello contenuto nell'interrogazione a risposta scritta del deputato M5S Alessandro Caramiello indirizzata al ministro dell'Interno Matteo Piantedosi. Nelle due città vesuviane, negli ultimi mesi si sono verificati episodi inquietanti di criminalità. Tra questi, a ottobre 30 colpi di pistola contro un cancello e un'auto a Portici, l'esplosione a novembre di colpi d'arma da fuoco contro un'azienda di coibentazioni a Ercolano, la deflagrazione di una bomba carta davanti ad un bar di Portici dove venerdì scorso una donna è stata ferita in pieno giorno davanti ad una boutique.

Caramiello diversi mesi fa ha incontrato il questore di Napoli al quale ha espresso l'urgenza di incrementare il presidio delle forze dell'ordine anche al fine di scongiurare vittime innocenti tra la popolazione. E oggi chiede al Ministro "se sia a conoscenza dei fatti esposti e quali iniziative di competenza intenda intraprendere al fine di garantire una risposta concreta, ad horas, a seguito dei numerosi episodi di criminalità verificatisi, contribuendo anche a migliorare la percezione di sicurezza e rinnovando il rapporto di fiducia tra lo Stato e i cittadini". Inoltre, rivolgendosi sempre al Ministro chiede "se condivida l'opportunità di incrementare il numero di Volanti e uomini in servizio nell'area tra Portici ed Ercolano". (ANSA).