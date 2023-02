Zes: Nargi (Intesa), ci sono le condizioni per partire

(ANSA) - NAPOLI, 01 FEB - ''Adesso ci sono le condizioni per partire sul serio. Noi nel 2017, dopo la creazione delle Zone economiche speciali, abbiamo provato a promuovere tutta l'attività che mettese la nostra posizione strategica, il Mediterraneo, al centro di un percorso di sviluppo importante che abbracciasse tutto quello che gira intorno all'economia del mare''. Così Giuseppe Nargi, direttore regionale Campania, Calabria e Sicilia di Intesa Sanpaolo, affrontando il tema delle Zes in occasione della tappa napoletana del programma 'Imprese vincenti'.

Nargi, nel ricordare che sono stati insediati i commissari, ha aggiunto: ''La banca è così convinta che ha un plafond a disposizione delle imprese che intendono investire nelle Zes e nella Zone logistiche speciali di 5 miliardi. Pertanto sicuramente ci faremo promotori di promozione di queste aree sia presso gli investitori italiani ma soprattutto verso gli investitori stranieri, esteri e lo faremo anche con delle missioni dedicate direttamente all'estero per promuovere il Made in Italy dentro e soprattutto il territorio meridionale, che rappresento, è un'ottima opportunità di sviluppo'', ha concluso.

