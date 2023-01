Covid:in Campania indice contagio scende sotto il 4%,7 morti

(ANSA) - NAPOLI, 31 GEN - Sono 367 i positivi al Covid in Campania, su 9613 test effettuati, per un indice di contagio pari al 3,81%, in calo di circa un punto rispetto al dato fatto registrare. Due le persone decedute nelle ultime 48 ore cui vanno aggiunti altri cinque morti in precedenza ma registrati soltanto ieri. Quattordici i posti di terapia intensiva occupati (-2 rispetto a ieri). Quelli di degenza ordinaria si attestano a 272 (+4). (ANSA).