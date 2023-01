Arrivano a Napoli le 'Imprese Vincenti' di Intesa Sanpaolo

(ANSA) - NAPOLI, 31 GEN - Fa tappa a Napoli, presso lo spazio eventi Made in Cloister, la quarta edizione di 'Imprese Vincenti', il programma di Intesa Sanpaolo dedicato alla valorizzazione delle eccellenze imprenditoriali italiane.

L'appuntamento è per domani, 1 febbraio, a partire dalle ore 17.30.

Quella napoletana è l'undicesima tappa del roadshow che, in quattordici appuntamenti, attraversa tutto il Paese. In questa quarta edizione del programma, i filoni progettuali del Pnrr acquistano una rilevante centralità, rappresentando sia alcuni dei parametri di selezione delle aziende che i temi portanti del tour che tocca le principali città italiane.

La tappa di Napoli è dedicata al tema della sostenibilità.

Protagoniste dell'evento saranno dieci 'Imprese Vincenti' di Campania, Calabria e Sicilia che racconteranno la propria storia aziendale, le scelte strategiche che le hanno portate a consolidare il proprio percorso di sviluppo, le azioni di innovazione sviluppate in questo particolare contesto economico.

(ANSA).