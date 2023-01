Museo Madre, 'Immagine del desiderio' al via con Mazzucco

(ANSA) - NAPOLI, 30 GEN - Quattro incontri tra arte e letteratura al Madre, museo d'arte contemporanea della Regione Campania, che dal 2 febbraio presenta "Immagine del desiderio" ciclo di appuntamenti, a cura di Gennaro Carillo, con Melania Mazzucco, Vittorio Lingiardi, Angela Vettese, Maria Luisa Catoni e Silvia Romani(ore 17.30, ingresso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili). Il tema scelto è il rapporto tra immagini mentali e fisiche, materia di cui si occupano la storia e la critica d'arte, con dialoghi che avranno un 'contrappunto' iconografico nella proiezione di immagini.

Si comincia con Mazzucco, scrittrice che si è confrontata con originalità e competenza con la storia dell'arte; da "La lunga attesa dell'angelo", dedicato a Tintoretto e a sua figlia Marietta, a "L'architettrice" su Plautilla Briccia, dalle 'schede' de "Il museo del mondo", all'ultimissimo "Self-Portrait. Il museo del mondo delle donne" (tutti per Einaudi), sul quale costruirà il suo intervento al Madre. Il libro racconta trentasei opere di artiste: da Elisabetta Sirani a Giosetta Fioroni passando per Artemisia Gentileschi, Pauline Boty, Georgia O' Keefe, Louise Bourgeois.

Si prosegue il 16 febbraio con Vittorio Lingiardi, psichiatra e psicanalista, prossimo libro per Einaudi, "I sogni son desideri".

Il 23 marzo sarà la volta di una storica dell'arte contemporanea e curatrice di mostre, Angela Vettese, autrice di "Desiderio", edito dal Mulino, dedicato alla Marilyn di Andy Warhol. Chiusura il 30 marzo con I luoghi e le figure di Eros: interverranno Maria Luisa Catoni, archeologa classica, studiosa di comunicazione non verbale nell'antichità, e Silvia Romani, autrice di "Saffo. La ragazza di Lesbo" (Einaudi). (ANSA).