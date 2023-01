Jabil: lavoratori ancora in strada contro i licenziamenti

(ANSA) - CASERTA, 30 GEN - Dopo il corteo di venerdì 27 gennaio a Caserta, i lavoratori dello stabilimento di Marcianise della multinazionale Jabil sono scesi nuovamente in strada per dire "no" ai 190 licenziamenti decisi dall'azienda; lo hanno fatto a meno di 24 ore dalla scadenza della cassa integrazione e dal probabile avvio delle lettere di licenziamento, con una manifestazione svoltasi nei pressi del casello autostradale di Caserta Sud, in un zona poco distante dall'area industriale in cui sorge il sito produttivo dell'azienda Usa. Presenti i rappresentanti sindacali e una metà dei 440 lavoratori dello stabilimento casertano, fortemente preoccupati perché la vertenza sta arrivando ad un punto di svolta, che sembra negativo.

L'auspicio dei lavoratori, in sciopero ormai da due settimane, è che l'azienda accolga l'invito arrivato nei giorni scorsi dal Ministero dello Sviluppo Economico a nome del Governo, e dalla Regione Campania, di chiedere un altro mese di cassa integrazione, in modo che le parti possano avere più tempo per trovare soluzioni alternative ai licenziamenti. Domani è previsto un incontro alla Regione Campania dove potrebbero esserci novità proprio sulla cassa integrazione, e nelle prossime ore potrebbe arrivare la convocazione anche del Mise.

