"Acqua non buona": 1200 firme a Caserta, petizione in Comune

(ANSA) - CASERTA, 30 GEN - Milleduecento firme "per riavere l'acqua migliore d'Italia" sono state raccolte tra i cittadini dal movimento "Caserta Decide", che in consiglio comunale fa capo al 29enne consigliere Raffaele Giovine. Molti sono i cittadini che lamentano la scarsa purezza dell'acqua corrente, così il Movimento casertano che gestisce su autorizzazione del Comune, insieme a tanti cittadini volontari, l'ampia area verde cittadina di Villetta Giaquinto, ha aperto una petizione e in poco tempo sono state raccolte oltre mille firme.

La petizione è quindi stata protocollata in Comune alla presenza anche di attivisti e firmatari. "Abbiamo formalmente depositato una Proposta Popolare di mozione per il miglioramento della qualità dell'acqua - dichiara Giovine - e ora confidiamo nel Presidente del Consiglio Comunale per una rapida discussione in Consiglio, in quanto è necessario che rispetto ad un bene primario come l'acqua, l'Amministrazione si muova in totale trasparenza verso i cittadini". (ANSA).