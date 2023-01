Travolto e ucciso a Quarto, investitore denunciato

(ANSA) - NAPOLI, 28 GEN - Un uomo è stato travolto e ucciso a Quarto, nel Napoletano.

Per cause ancora in corso di accertamento un 52enne, alla guida della propria autovettura, avrebbe investito e ucciso un 48enne del posto, Alessandro Sulmonte, morto sul colpo.L'investitore è stato denunciato peer omicidio stradale.Verosimilmente lunedì si conosceranno gli esiti degli esami tossicologici.

Sul posto i carabinieri della sezione radiomobile di Pozzuoli. La salma è stata portata al policlinico di Napoli per l'autopsia. Indagini in corso per chiarire la dinamica. (ANSA).