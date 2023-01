Napoli: riaperta al traffico via De Amicis

(ANSA) - NAPOLI, 28 GEN - Completato l'intervento in zona ospedaliera dove si era registrata venerdì una copiosa fuoriuscita di acqua in Via Tommaso De Amicis, a Napoli: la strada è stata riaperta oggi al traffico in entrambi i sensi di marcia al termine dell'intervento di riparazione e riempimento della cavità ultimato dalle squadre di ABC.

Ancora chiuso, fino a stasera, l'accesso al Policlinico, tratto sottoposto al frequente passaggio di mezzi pesanti, per consentire la stabilizzazione del nuovo manto di asfalto.

