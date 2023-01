Musica, feste e cibo: Napoli raccontata in due libri

(ANSA) - NAPOLI, 28 GEN - Due libri su Napoli presentati oggi nella sala del Lazzaretto all'ex Ospedale della Pace: "Il mare in festa. Musica balli e cibi nella Napoli viceregnale (1503-1734)' di Maria Sirago già docente di Italiano e Latino al Liceo Classico Jacopo Sannazaro e 'Le forme sonore di un'economia creativa. Il mercato musicale a Napoli in età moderna (secc. XVII-XIX)' di Rossella Del Prete, storica economica docente all'Università degli Studi del Sannio.

"Libri molto intriganti che ci aiutano a capire l'anima bella di questa città", ha detto il prof. Gennaro Rispoli direttore scientifico del Museo delle Arti Sanitarie di Napoli nel presentare i volumi "Il libro di Del Prete ci racconta una Napoli in cui mare e musica viaggiano insieme da sempre, di un mercato musicale che qui inizia e diventa impresa. Maria Sirago ha studiato le feste a mare, le passeggiate a Posillipo, le ricette e le abitudini culinarie diverse di nobili e gente del popolo. Un filo rosso lega i due libri. E' stata per me una scoperta importante leggerli insieme".

"Mi diverto a studiare cose che di solito non vengono studiate" ha detto Maria Sirago nel presentare il suo lavoro 'Il mare in festa'. "Oltre alle feste marine, regali e popolari, ho studiato il cibo, quello dei dolciumi, molto costosi, e quello ittico, pescato nel mare di Napoli ma anche la musica e ne è venuta fuori una importante collaborazione con Rossella Del Prete".

La musica ha un ruolo centrale nel libro di Rossella Del Prete, nelle pagine dedicate ai quattro antichi conservatori, nati come istituti di assistenza per orfani. "In quel periodo la musica era particolarmente richiesta e questi bimbi cominciano ad essere educati alla musica con un sistema di educazione musicale che non si era mai visto in Europa" ha detto l'autrice del libro "Per cui, questi istituti che nascono prevalentemente come orfanotrofi, intuiscono che educare alla musica, oltre che ai lavori artigianali, attira. Vi è una richiesta di accompagnamenti musicali non solo a funzioni liturgiche, ma anche a funerali o nei salotti di nobili napoletani". Entrambi i libri sono editi da Kinetès. All'incontro, molto partecipato, è intervenuto Mario Rastrelli dottore in Lettere Moderne. (ANSA).