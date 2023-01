Famiglia rapinata in casa nella notte, minacce e botte

(ANSA) - NAPOLI, 28 GEN - Scene da Arancia meccanica a Marano di Napoli, dove una rapina è stata messa segno la scorsa notte all'interno di un'abitazione in via Torre Dentice.

Quattro persone, con il volto coperto ed armate, si sono introdotte mella casa di un 56enne del posto. I rapinatori hanno quindi radunato tutte le persone presenti in casa - marito, moglie e due figli - in una stanza e poi hanno tentato di portare via una cassaforte. I banditi, si apprende dai carabinieri, hanno anche picchiato e minacciato le vittime, ma all'improvviso è scattato l'allarme i 4 sono scappati.

Subito dopo sul posto sono giunti i carabinieri della locale caserma. I componeneti della famiglia sono stati medicati: per loro alcune contusioni. (ANSA).