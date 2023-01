Ambiente: Sinistra italiana, 'presto mozione in Parlamento'

(ANSA) - ACERRA (NAPOLI), 28 GEN - Una mozione parlamentare sui temi ambientali al Senato ed alla Camera, è stata annunciata dal senatore Peppe De Cristofaro e dall'onorevole Franco Mari, nel corso di una conferenza stampa nella Casa del Popolo di Acerra.

I due parlamentari di Sinistra Italiana hanno anche effettuato un sopralluogo in località Pantano, dove sorge l'unico termovalorizzatore del sud Italia, sottolineando che l'impianto "non ha risolto i problemi dell'emergenza rifiuti".

"Abbiamo voluto cominciare ad Acerra nel luogo dove 20 anni fa iniziò la battaglia contro l'impianto - ha detto De Cristofaro - quando i cittadini impedirono l'inizio dei lavori del termovalorizzatore. Oggi non siamo qui in maniera simbolica, in quanto avevamo ragione a dire che il termovalorizzatore non avrebbe risolto il problema ma serviva un ragionamento più ampio. Se solo pensiamo che le aspettative di vita in Campania sono minori che altrove, possiamo dare un senso alla criticità ancora attuale. Per questo dopo la conferenza regionale sull'ambiente, presenteremo una mozione in Senato ed alla Camera sul tema rifiuti e ambiente".

"Dopo Acerra ci saranno altre tappe - ha sottolineato, invece, Mari - saremo a Sarno per denunciare le criticità di un altro territorio, e dell'inquinamento delle acque". (ANSA).