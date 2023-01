Treno deragliato: indagati capotreno e macchinista

(ANSA) - TORRE ANNUNZIATA (NAPOLI), 27 GEN - La Procura di Torre Annunziata (Napoli) ha iscritto nel registro degli indagati il capotreno e il macchinista del convoglio dell'Eav, la società che gestisce i trasporti per la Regione Campania, che ieri sera è deragliato mentre era nei pressi della stazione della Circumvesuviana di Pozzano. Lo conferma lo stesso presidente dell'Ente Autonomo Volturno, Umberto De Gregorio, che sottolinea anche come lui stesso sia "in qualità di presidente dell'Eav parte offesa". (ANSA).