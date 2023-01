Giorno Memoria: Manfredi,ricordo a giovani per evitare ripetersi

(ANSA) - NAPOLI, 27 GEN - "Oggi è una giornata importante non solo per ricordare il passato ma per trasmettere nel presente e nel futuro ai ragazzi il senso di questo sacrificio e il pericolo che questi episodi terribili possano ripetersi". Lo ha detto il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi nel Giorno Della Memoria, che ha partecipato alla cerimonia di ricordo nella Prefettura di Napoli con i parenti di chi venne catturato dai nazisti nel corso della II Guerra Mondiale.

"Ricordare l'intolleranza e la violenza - ha detto Manfredi - è il miglior modo di difesa della democrazia anche oggi in cui intolleranza e violenza ci sono ancora e l'Europa è tornata in questi mesi in un luogo di guerra e non di pace. Ma la memoria ci ricorda che libertà e tolleranza sono valori che devono essere coltivati e difesi ed è importante per i nostri giovani, dobbiamo trasferire la memoria ai nostri figli che affrontano oggi l'intolleranza che ancora esiste. Napoli è una città di democrazia e libertà e quest'anno celebriamo gli 80 anni dalle 4 Giornate, in cui nostra città si liberò da sola dall'invasione nazifascista. Giorni che ricorderemo con tante iniziative perché Napoli libera e democratica sia sempre nella mente dei nostri cittadini e della nostra comunità". (ANSA).