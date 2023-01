Camorra: ucciso a Napoli elemento di vertice del clan Mazzarella

(ANSA) - NAPOLI, 27 GEN - E' ritenuto un elemento di vertice del clan Mazzarella Rocco Tomaselli, il 32enne ucciso a colpi d'arma da fuoco ieri sera a Napoli.

L'uomo, noto alle forze dell'ordine e con diversi precedenti, è stato raggiunto da tre colpi d'arma da fuoco.

Ignoti l'hanno accompagnato all'ospedale Vecchio Pellegrini e poi si soni dileguati. I sanitari l'hanno soccorso ma non sono riusciti a salvarlo.

La Polizia di Stato è stata avvertita da alcuni residenti della zona delle cosiddette "case nuove", che hanno segnalato l'esplosione di alcuni colpi d'arma da fuoco in via Santa Maria delle Grazie a Loreto.

Lì si è recata una volante e durante il sopralluogo sono stati trovati quattro bossoli, due ogive e tracce di sangue.

Sull'accaduto sono in corso indagini da parte della Squadra Mobile di Napoli (coordinata dal primo dirigente Alfredo Fabbrocini). (ANSA).