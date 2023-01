Premio Melagrana,a scrittori e a chi è impegnato nel sociale

(ANSA) - NAPOLI, 26 GEN - Si avvicina arricchito di riconoscimenti per l'impegno sociale il Premio Melagrana Città di Caserta, concorso letterario giunto alla quarta edizione che vedrà il 28 gennaio al Teatro comunale Parravano di Caserta la cerimonia di premiazione dei vincitori e la consegna delle menzioni speciali.

L'attuale edizione dell'evento letterario nazionale, promosso dall'Associazione Melagrana in collaborazione con il Comune di Caserta e la Regione Campania, curato dalle Edizioni Melagrana, ha visto una grande partecipazione di opere, centinaia, giunte dall'Italia e dall'estero. I romanzi editi, i racconti e le poesie inedite, nonché le opere degli studenti, sono state recepite e selezionate da un'ampia platea di lettori valutatori e infine giudicate dalla giuria presieduta da Rino Malinconico, filosofo e scrittore.

"L'attività di questa associazione - ha commentato il presidente del Consiglio Regionale della Campania Gennaro Oliviero che ha partecipato alla presentazione - è di importante valore e regala a Caserta un premio letterario di primo piano.

Confermiamo la nostra fiducia e come presidente del Consiglio Regionale esprimo che siamo vicini all'associazione per i temi di inclusione sociale che promuove". Le menzioni speciali sono andate a realtà che "quotidianamente costruiscono la pace tramite buone pratiche di comunità ed inclusione". Per il 2022 i riconoscimenti sono stati assegnati alla Nazionale Italiana Basket Sindrome di Down, Campione del Mondo 2022; a Mediterranea Saving Humans, organizzazione No Profit impegnata su vari fronti, dal soccorso ai migranti, all'assistenza alla popolazione in Ucraina; all'Associazione YaBasta - Nova Koinè, realtà associativa impegnata nell'accoglienza, nel mutuo soccorso e nella creazione di una comunità inclusiva; a Francesco Malavolta, fotografo impegnato che ha descritto con le foto gli orrori della guerra in Ucraina, il percorso dei rifugiati e le traversate in mare dei migranti; all'Ortika Disability Pride, kermesse artistica e culturale promossa dall'Associazione L'Agorà di Dugenta (Benevento), un evento che annualmente si pone l'obiettivo di favorire l'inclusione delle persone con diversa abilità all'interno di percorsi artistici. (ANSA).