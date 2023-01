Daniela Ioia al Sancarluccio con il monologo "Mamma Mà"

(ANSA) - NAPOLI, 26 GEN - Torna in teatro da domani al Sancarluccio, con il monologo "Mamma, ma", Daniela Ioia, l'attrice napoletana protagonista in tv di serie di grande successo, come "Gomorra", "I bastardi di Pizzofalcone" e "Un posto al sole". Classe 1984, Daniela Ioia si divide tra tv, teatro e cinema: per il grande schermo ha lavorato con Mario Martone, che l'ha scelta per il ruolo di Armida ne "Il sindaco del Rione Sanità". Con lo stesso regista ha partecipato al cast di "Nostalgia", nel ruolo della madre del giovane Felice, interpretato da Pierfrancesco Favino. A teatro ha lavorato con Giacomo Rizzo, Paolo Triestino, Gennaro Silvestro, Paolo Caiazzo, Luciano Melchionna. Ha condiviso la scena con Francesco di Leva, Ciro Esposito, Nunzia Schiano, Massimiliano Gallo, Gianni Parisi, Sal da Vinci, Maria Bolignano, Paolo Caiazzo. Con il monologo "Mamma, Mà", regia di Gennaro Silvestro, scritto per lei da Massimo Andrei, ha vinto il Premio Talentum. Dopo il Sancarluccio, "Mamma Mà" sarà dal 4 al 6 febbraio al Teatro Sala Moliere, diretto da Nando Paone.

Dal 1 febbraio su Raiplay ci sarà la terza stagione di "Mare Fuori", dove Daniela sarà la madre di una delle ragazze protagoniste della serie. E da marzo tornerà anche a vestire i panni di Rosa Picariello in "Un posto al sole". (ANSA).