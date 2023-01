Cgil: Miceli, Napoli è termometro del Paese

(ANSA) - NAPOLI, 26 GEN - "Napoli è uno di quei luoghi nei quali si sintetizzano le grandi questioni del Paese. E' da sempre un laboratorio al quale vale la pena sempre dare uno sguardo per capire qual è la condizione e il termometro dell'Italia". Emilio Miceli, segretario confederale Cgil, nell'intervento conclusivo della prima giornata del congresso della Camera del Lavoro di Napoli, ha sostenuto che "le città del Mezzogiorno sono cambiate molto, e molte volte, in questi anni: ci sono grandi temi che le attraversano costantemente, per esempio il tema della disoccupazione e del lavoro, però sono città che hanno sempre dimostrato una grande capacità di posizionamento, nel Paese e nel mercato internazionale, assolutamente straordinaria".

"Napoli - ha aggiunto Miceli - è una di quelle città, dalla cultura all'università, dall'industria alla ricerca, che è sempre stata molto vivace. Il problema è capire se il sistema politico è sempre stato in grado di raccogliere tutto questo".

"Il Pnrr - secondo Miceli - è il primo atto di un'Europa che si fa Stato. Non era mai successo. Finora l'Europa ha regolato i mercati e la concorrenza, ma non è mai intervenuta direttamente.

Ci sono rischi? Non c'è dubbio, ma crediamo che sia lo strumento giusto perché impiantato su alcune grandi questioni e si pone l'obiettivo di conseguire dei risultati". "Le transizioni - ha concluso Miceli - sono il momento nel quale i Paesi e i loro sistemi sono più deboli e che necessitano anche di una sostenibilità sociale". (ANSA).