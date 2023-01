Polizia locale: Napoli, un messa per il santo patrono

(ANSA) - NAPOLI, 25 GEN - Il vicesindaco, Laura Lieto, e l'assessore alla Legalità, Antonio De Iesu, sono intervenuti, nella basilica di San Francesco di Paola in piazza del Plebiscito a Napoli, alla Santa Messa celebrata dall'arcivescovo Domenico Battaglia per la ricorrenza di San Sebastiano Martire, santo patrono della Polizia Locale. Alla celebrazione hanno preso parte rappresentanti delle amministrazioni locali, autorità civili e militari ed il comandante Ciro Esposito.

Un sentito ringraziamento al'arcivescovo Battaglia, per le parole incoraggianti, ed agli agenti della Polizia Locale è venuto dal vice sindaco Lieto e dall'assessore De Iesu che hanno sottolineato con grande forza il lavoro compiuto ogni giorno.

"Siamo consapevoli delle difficoltà che affrontate quotidianamente - hanno detto - e per questo dall'Amministrazione vi giunga il più vivo ringraziamento per il vostro impegno, per la differenza che ognuno di voi fa ogni giorno mettendoci il cuore e la giusta attenzione, continuando ad essere vicini alla gente". (ANSA).