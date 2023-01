"Per Avvocatura": Longhi, noi mix tra continuità e innovazione

(ANSA) - NAPOLI, 25 GEN - "Per l'Avvocatura" è una delle aggregazioni che a Napoli parteciperà alle prossime competizioni forensi, in programma dal 30 gennaio al 4 febbraio prossimi: è composta da civilisti e penalisti che si sono uniti per coniugare, spiegano "le varie anime dell'Avvocatura" per trovare "una sintesi di esperienza e novità, di tradizione e innovazione". Ne fanno parte alcuni componenti della consiliatura appena terminata e nuovi nomi da sempre impegnati sul campo ed in attività di natura sociale: Alfredo Sorge, Attilio Belloni, Sergio Longhi, Loredana Capocelli, Hillary Sedu, Luigi Aprea, Pasquale Altamura, Felice Ciruzzi, Antonio Di Marco, Roberta Foglia Manzillo, Manuela Palombi, Maria Prisco, Pietro Ruggiero e Gianni Scarpato. L'aggregazione è sostenuta dagli uscenti, il presidente Antonio Tafuri, dal segretario Giuseppe Napolitano e dal tesoriere Elena de Rosa, avvocati che, in un momento assai complesso per l'Ordine di Napoli, hanno continuato a lavorare per preservare e mettere in sicurezza l'istituzione alla luce dei fatti ormai noti, senza prestare il fianco a strumentalizzazioni spesso molto forti ma che non hanno minato in alcun modo l'operatività di chi ha continuato a lavorare a testa alta.

"Ho deciso di scendere in campo - ha spiegato il candidato Sergio Longhi - per provare a comunicare esempi etico-culturali diversi e contribuire ad innalzare il livello di un dibattito, inquinato da improvvisazione e opportunismi che danneggiano l'immagine della classe forense cittadina. La squadra rappresenta il giusto mix tra continuità e innovazione, con sei consiglieri uscenti e nuovi innesti che garantiscono un certo pluralismo di esperienze ed estrazioni professionali. Gli elettori sapranno percepire la qualità di questa proposta, premiando i valori nei quali ci riconosciamo: preparazione, serietà, sobrietà e laboriosità". (ANSA).