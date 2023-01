Pd: Campania; tempi più lunghi per rinnovo dei vertici locali

(ANSA) - NAPOLI, 25 GEN - Niente commissioni per l'elezione dei nuovi segretari di Napoli, Benevento e Caserta e ancora 48 ore di attesa per i candidati e le liste delle elezioni alla segreteria regionale del Pd, che potrebbe a questo punto slittare a dopo il congresso nazionale. Questa la situazione dei democratici in Campania con il rinnovo dei vertici delle province e del regionale che pare allontanarsi.

Oggi la commissione regionale si è riunita nella sede dem di Napoli, presieduta dall'ex magistrato e attuale europarlamentare Franco Roberti: "Per me - ha detto all'ANSA - è una nuova esperienza che non mi aspettavo ma che stiamo portando avanti con grande determinazione e faticosamente. Finora contrariamente alla mia determinazione non siamo riusciti a comporre i nominativi delle commissioni dei congressi provinciali di Napoli e Caserta e questo lo abbiamo vissuto come una sconfitta della commissione regionale. Ora aspettiamo le determinazioni a livello nazionale e contiamo sulla loro buona volontà e determinazione a comporre queste commissioni, che sono difficili da costruire pur essendo un compito assolutamente ineludibile".

La commissione regionale è invece già al lavoro ma mancano le candidature che vanno presentate entro il pomeriggio del 27 gennaio: "Mancano due giorni - spiega Roberti - e noi continuiamo a lavorarci a tempo pieno. Ci impegniamo per farcela ma vediamo se riusciremo. Io comunico sempre con il partito a Roma e da lì ci danno le indicazioni su come procedere rispettando le regole. A noi della commissione non resta che proseguire a lavorare nelle nostre possibilità e contando sull'appoggio di Roma. Se non si arriva alle regolari candidature resta la commissione per procedere alle elezioni dopo le primarie nazionali".

A Napoli lo statuto prevede che il mandato del segretario Marco Sarracino scada a dicembre, ma lo stesso si è più volte dichiarato disponibile a far celebrare il congresso di Napoli prima di tale scadenza. In caso di sue dimissioni anticipate e senza un percorso unitario, lo statuto del Pd prevede che tutto vada nelle mani del Presidente Paolo Mancuso che avrebbe trenta giorni di tempo per convocare l'assemblea provinciale ed eleggere un nuovo segretario. (ANSA).