Legacoop: Bonavitacola, insieme beni confiscati e turismo

"Il movimento cooperativo è parte essenziale della storia del Sud e della Campania, dall'abitazione ai servizi sociali e alle attività culturali.

Oggi ci sono nuove opportunità con il tema attuale delle comunità energetiche su cui il movimento delle coop svolgerà una funzione di primo piano". Così il vicepresidente della Regione Campania Fulvio Bonavitacola ha aperto oggi il congresso di Legacoop Campania a Napoli, proiettando nuovi scenari come quelli della sosteniblità delle fonti energetiche, sottolineando che le coop "coniugano sostenibilità ambientale - ha detto - e il risparmio del consumo energetico ma costituiscono anche un accesso a servizi di energia a condizioni vantaggiose per i ceti meno abbienti".

Bonavitacola ha sottolineato alcuni aspetti delle cooperative con cui è forte la collaborazione con la Regione e su cui si deve crescere: "Sul tema dei beni confiscati - ha detto - le esperienze che qui abbiamo già sviluppato devono essere accresciute e valorizzate. Nei prossimi mesi approfondiremo il nostro confronto con il movimento delle cooperative, partendo dalla presenza in Campania di questo grande patrimonio in un tema che va discusso con l'Agenzia del beni confiscati e le autorità nazionali per capire cosa fare insieme su questi beni confiscati. Si deve lavorare anche sul fronte del turismo che in chiave moderna significa non solo hotel Cinque Stelle ma anche recupero del patrimonio che abbiamo nella nostra Regione in cui si possono legare le bellezze dei paesaggi e l'enogastronomia locale. Bisogna lavorare per mettere insieme in dimensioni distrettuali questi percorsi turistici nuovi, sapendo che ogni singolo Comune non avrebbe risultati. Oggi non c'è una imprenditoria che fa questo e serve una coprogettazione degli interventi, facendo così un'operazione economica straordinaria".

