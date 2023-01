(ANSA) - NAPOLI, 24 GEN - Presentato presso Palazzo de Sangro di Vietri, a Napoli, Musicanti, il musical con le canzoni di Pino Daniele. Lo spettacolo andrà in scena dal 14 al 19 febbraio presso il Teatro Cilea ed è stato scritto da Alessandra Della Guardia e Urbano Lione e prodotto da Sergio De Angelis con la direzione artistica di Fabio Massimo Colasanti, a lungo collaboratore di Pino Daniele e presente in numerose produzioni italiane e internazionali.

In Musicanti le vicende dei personaggi s'intrecciano con le canzoni che hanno emozionato migliaia di persone: un "rispettoso omaggio e la celebrazione di un artista immenso, affinché la sua musica e la sua straordinaria forza poetica continuino ad essere conosciute e apprezzate".

Le canzoni del musical sono suonate da una band formata da Alfredo Golino alla batteria, Elisabetta Serio al piano, Simone Salza al sax, Fabio Massimo Colasanti alle chitarre e Roberto D'Aquino al basso.

Il cast degli attori è formato da Leandro Amato, Rita Corrado, Alessandro D'auria, Enzo Garramone, Maria Letizia Gorga, Urbano Lione, Ciro Salatino, Noemi Smorra, Francesco Viglietti. (ANSA).