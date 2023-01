Covid: Campania; 616 positivi e nessun decesso

(ANSA) - NAPOLI, 24 GEN - Sono 616 i nuovi positivi al Covid in Campania (a fronte di 10058 test eseguiti, di cui 2097 molecolari) con un tasso di incidenza del 6,12 per cento con un incremento di un punto circa rispetto a ieri. Il bollettino diffuso dalla Regione non registra alcun decesso.

I posti letto occupati in terapia intensiva sono 19 (+ 3 rispetto a ieri), mentre quelli occupati in area medica sono 272 (- 4 rispetto a ieri). (ANSA).