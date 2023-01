Bagnoli: da un docufilm nuova spinta verso la rigenerazione

(ANSA) - NAPOLI, 24 GEN - Bonifica, lavoro, formazione per i giovani e le fasce deboli, mare da salvaguardare, balneazione, alcuni dei temi trattati nel dibattito sulla rigenerazione dell'area di Bagnoli svoltosi nella Fondazione Banco di Napoli.

L'occasione è stata la proiezione del docufilm diretto da Stefano Romano 'Flegrea-Un Futuro per Bagnoli' (distribuzione dalla Fondazione stessa, la produzione è della Film Commission Regione Campania).

All'incontro hanno partecipato Dino Falconio, subcommissario per la bonifica di Bagnoli, Bruno Discepolo, assessore regionale all'Urbanistica, Chiara Marciani, assessore comunale al Lavoro e alle politiche giovanili, Eduardo Sorge, rappresentante dell'Osservatorio popolare. A moderare il confronto Raffaele Vaccaro, produttore del film e amministratore di Nisida Environment, a ricevere gli ospiti Orazio Abbamonte, presidente della Fondazione il quale ha sottolineato: "Abbiamo finanziato la distribuzione come spinta al dialogo e perché siano compiuti gesti concreti verso la rigenerazione di Bagnoli".

Lo spunto per la discussione è stato il racconto dei protagonisti del film, due giovani nati e cresciuti all'ombra dell'ex-sito industriale Italsider, l'amore per il territorio, visto anche come luogo di attività produttiva. "Esiste una stima sul fabbisogno di Bagnoli, pari a un miliardo e 800 milioni - ha detto Falconio - Di questa cifra c'è traccia pari a 495 milioni, una parte è già stata spesa, una parte deve essere ancora rimodulata". "Una delle cose più importanti già fatte grazie a Falconio - ha commentato Discepolo - è stata la risoluzione del contenzioso ma o saremo in grado di attivare risorse private o resterà una situazione di abbandono". "Vogliamo avvicinare i cittadini a comprendere meglio come sbloccare Bagnoli, cosa stia succedendo, cosa è stato bonificato, perché a volte c'è troppo distacco" ha detto Sorge. Per Chiara Marciani "bisogna coinvolgere i giovani nel processo di bonifica e ideare percorsi di formazione sull'ambiente per i giovani e le fasce deboli". La Fondazione Banco di Napoli ha anche finanziato una mostra fotografica sul tema di Ernesto Rollando. (ANSA).