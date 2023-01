'Avvocati Indipendenti', riorganizzazione necessaria

(ANSA) - NAPOLI, 24 GEN - "Avvocati Indipendenti", una delle liste candidate alle imminenti elezioni (dal 30 gennaio al 4 febbraio prossimi) per il Consiglio dell'Ordine avvocati di Napoli, è un'aggregazione composta da Gabriele Esposito, unico consigliere uscente, e dai colleghi Edoardo Di Natale, Gennaro De Chiara, Michele Bisceglia, Antonio Verde e Maurizio D'Ago.

"Vogliamo chiarire un dato - spiega l'avvocato Esposito -: con il termine indipendente erroneamente si individua una candidatura individuale. Autonomia e indipendenza, invece, sono caratteri distintivi del proprio modo di essere e di fare, vuol dire essere avulsi da logiche lontane dalla libertà di determinazione di chi esercita la nostra professione. L'Ordine forense è insieme ente pubblico a forma associativa e, insieme, istituzione. Al di là degli ultimi e tristi eventi (l'ammanco milionario nelle casse emerso qualche mese fa), già da tempo si è manifestata la necessità di una seria riorganizzazione della macchina amministrativa che non intacchi la struttura, rafforzandola, invece, nei punti nevralgici e che consenta migliore produttività di servizi, adeguata trasparenza, non prevedendo un aumento delle quote ma ottimizzando le spese".

"Pensiamo, poi, - conclude Esposito - che potrebbe risultare utile la creazione di una fondazione per consentire, nei limiti di quanto si raccoglierà anche con contributi pubblici, forme di assistenza ad avvocati in temporanea difficoltà economica che, documentando lo stato di disagio, potranno avere accesso ad eventuali emolumenti". (ANSA).