Smaltimento rifiuti, controlli CC Forestale nel Napoletano

(ANSA) - NAPOLI, 23 GEN - I carabinieri della stazione carabinieri forestale di Roccarainola e Marigliano , nell'ambito dei controlli disposti dal gruppo carabinieri forestale di Napoli, a Nola hanno denunciato all'autorità giudiziaria competente, una 40enne, titolare di un'attività di autofficina.

I militari hanno riscontrato, su di un piazzale adiacente l'officina, la presenza di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi e la miscelazione degli stessi con rifiuti solidi urbani. I rifiuti sono posti sotto sequestro.

Successivamente nel giro di perlustrazione, a Palma Campania, i militari hanno controllato un autocarro che trasportava rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi per conto di un'autofficina della zona. I carabinieri hanno posto sotto sequestro l'autocarro ed i rifiuti in esso contenuti. (ANSA).