'Premio Melagrana città di Caserta', la IV edizione dell'evento

(ANSA) - NAPOLI, 23 GEN - Il "Premio Melagrana Città di Caserta": la quarta edizione dell'evento letterario nazionale, promosso dall'Associazione "Melagrana" in collaborazione con il Comune di Caserta e la Regione Campania, curato dalle Edizioni Melagrana, sarà presentata in Conferenza Stampa giovedì prossimo 26 gennaio alle ore 11 nella sede del Consiglio Regionale della Campania, nella sala "Caduti di Nassiriya", con la partecipazione del Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Gennaro Oliviero, e del Presidente dell'Associazione Melagrana, Roberto Malinconico.

Nella conferenza stampa saranno presentati i contenuti salienti della cerimonia di premiazione, in programma il 28 gennaio 2023 ore 20,00 al Teatro Comunale "Costantino Parravano" di Caserta.

La quarta edizione del "Premio Melagrana Città di Caserta", alla quale hanno preso parte centinaia di opere letterarie, provenienti dall'Italia e dall'estero, romanzi editi, racconti e poesie inedite, opere realizzate da studenti, prevede quattro sezioni a concorso (Narrativa e Romanzi editi; Narrativa inedita; Poesia; scuole superiori, Narrativa e Poesia ispirata alla figura di Pierpaolo Pasolini, in occasione del centenario della sua nascita) e Menzioni Speciali, ovvero premi destinati a personalità, associazioni o realtà, "che si sono caratterizzate per l'impegno sociale a sostegno delle persone fragili, per la determinazione nel difendere la giustizia degli ultimi, per essersi schierati nella difesa dei beni comuni o di essere costruttori di comunità inclusive, contro ogni forma di discriminazione, per creazione della Pace e di un mondo migliore possibile". (ANSA).