Ferzan Ozpetek e Frank Grillo 'Excellence Award' a L.A., Italia

(ANSA) - NAPOLI, 22 GEN - Sono stati assegnati al regista Ferzan Ozpetek e all'attore Frank Grillo gli 'Excellence Award' della 18/a edizione di "Los Angeles, Italia - Film, Fashion and Art festival". I riconoscimenti saranno consegnati all'Hollywood TLC Chinese Theater (5-11 marzo) nel corso della classica kermesse promossa dall'Istituto Capri nel mondo con il sostegno della Dg Cinema e Audiovisivi del ministero della Cultura ed Intesa Sanpaolo che alla vigilia della notte degli Oscar promuove il cinema e le eccellenze italiane.

"Onore ad uno degli autori più importanti del cinema contemporaneo, turco di nascita e cittadino italiano, attualmente a lavoro per 'Nuovo Olimpo', il suo quattordicesimo film che lo porterà per la prima volta su Netflix - annuncia lo sceneggiatore e regista premio Oscar Bobby Moresco, presidente onorario del festival -. Già 'italo americano dell'anno' a Capri, Hollywood, insieme a Ozpetek festeggeremo, all'apice di una stagione straordinaria, il bravissimo Frank Grillo, protagonista del mio 'Lamborghini: The Man Behind the Legend'", conclude Moresco che dopo il successo negli Usa vede la sua opera al top delle visioni in Italia su Amazon Prime.

Nel board del festival, patrocinato da Maeci, Consolato Generale e dell'Istituto Italiano di Cultura e con la partecipazione di RS Production, il presidente onorario Tony Renis, i produttori Mark e Dorothy Canton, Marina Cicogna, i premi Oscar Dante Ferretti, Francesca Lo Schiavo, Gianni Quaranta e Alessandro Bertolazzi, l'ex presidente dell'Academy Cheryl Boone Isaacs. Tra gli altri eventi clou di L.A., Italia 2023, il Legend Award a Liliana Cavani il 5 marzo, mentre il 6 marzo sarà la giornata dedicata a Lina Wertmuller e Giancarlo Giannini con la proiezione dei loro più film più amati, per ricordare la presidente onoraria, prima donna-regista della storia candidata agli Academy Award, premiata nel 2019 con l'Oscar alla carriera e la stella sulla Walk of fame. (ANSA).