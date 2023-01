Maltempo: Ischia e Procida, collegamenti irregolari

(ANSA) - ROMA, 20 GEN - Continuano i disagi nel golfo di Napoli per il maltempo. Il forte vento di Levante che soffia in queste ore ha reso il mare molto mosso ed irregolari i collegamenti marittimi per Ischia e Procida. Soppresse diverse corse operate dai mezzi veloci, in arrivo o partenza dal molo Beverello di Napoli per i porti di Forio, Casamicciola, Ischia Porto e Procida, così che al momento le due isole restano collegate con le navi traghetto in partenza da Napoli Porta di Massa e Pozzuoli.

Per le prossime ore si prevede però un peggioramento delle condizioni meteomarine, con venti molto forti, che potrebbe provocare ulteriori sospensioni anche dei collegamenti con le navi. (ANSA).