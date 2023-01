Mostre: Il giardino di Axel Munthe apre al MANN

(ANSA) - NAPOLI, 19 GEN - "Che emozione vedere mio nonno tra gli uomini illustri dell'antichità al Museo Archeologico Nazionale di Napoli. Axel Munthe inseguiva il mito e la magia della 'Vis medicatrix naturae', adorava gli animali, ed era consapevole dell'effetto straordinario dello spirito del luogo e l'energia rigenerativa dell'ambiente" E' Katriona Munthe, nipote del celebre medico, scrittore e naturalista svedese amante dell'archeologia e creatore di Villa San Michele ad Anacapri ad accogliere i tanti visitatori che hanno partecipato all'inaugurazione della mostra "Honesta Voluptas - Il Giardino di Axel Munthe, riportato alla luce da Jordi Mestre," esposizione da lei curata insieme all'artista Michele Iodice.

"Creare la sua dimora sull'isola di Capri, e la costruzione della stessa casa, con gli scavi che portavano alla luce le sculture, i marmi, i bronzi dell'Impero romano, era una scelta che gli consentiva di abbracciare il fascino e la grazia del mondo antico attraverso l'armonia della bellezza".

Dagli archivi di famiglia esposte 140 foto inedite, oggetti personali e due video per conoscere il lavoro di restauro sulla collezione realizzato dal fotografo catalano Jordi Mestre e per ammirare l'incanto di Villa San Michele. "Sono grata al direttore del MANN Paolo Giulierini e a Katriona - commenta Kristina Kappelin, direttrice del sito isolano che appartiene al governo svedese - questa iniziativa fa conoscere anche a me aspetti privati di uno straordinario personaggio. Spero che la mostra possa arrivare anche in Svezia e riaccendere l'interesse per la figura di Axel Munte anche nel suo paese".

Il direttore Giulierini ha voluto sottolineare l'attività umanitaria del medico svedese tra 800 e 900: curò personaggi importanti e la Regina di Svezia "ma si prodigò tanto per gli ultimi, come per gli ammalati di colera a Napoli". La mostra, con istallazioni 'green' nelle sale della Farnesina, è visitabile fino al 19 marzo. (ANSA).