Sicurezza ambientale, sequestro Carabinieri a Casamarciano

(ANSA) - NAPOLI, 18 GEN - Un servizio a largo volto alla tutela ambientale ha permesso ai Carabinieri della stazione di Tufino di sequestrare un'area all'interno di una fabbrica dismessa di Via Olivella a Casamarciano.

Nell'area, di 30 metri quadri, erano state sversate 28 taniche di grossa dimensione all'interno delle quali dei liquidi altamente inquinanti. Indagini in corso dei Carabinieri per accertare la provenienza dei rifiuti pericolosi. (ANSA).