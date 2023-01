Maltempo: cede terrapieno nell'Avellinese, chiusa statale

(ANSA) - NAPOLI, 18 GEN - Lungo la strada statale 7 "Appia" Ofantina è provvisoriamente interdetta al transito, in entrambe le direzioni, la tratta compresa tra il chilometro 314,200 ed il chilometro 333,600, in provincia di Avellino.

La chiusura provvisoria si è resa necessaria a causa del cedimento di un tratto di terrapieno, attiguo alla tratta stradale, nel territorio comunale di Cassano Irpino (AV).

Le deviazioni per la circolazione sono attive lungo la ex strrada statale 400 'di Castelvetere' e lungo la ex strada statale 164. (ANSA).