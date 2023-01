In ospedale Caserta infopoint per malati sclerosi multipla

(ANSA) - CASERTA, 18 GEN - Per migliorare l'accoglienza e l'assistenza ai malati di sclerosi multipla, l'Azienda Ospedaliera "Sant'Anna e San Sebastiano" di Caserta apre un info point dell'AISM, l'Associazione Italiana Sclerosi Multipla, che da domani, 19 gennaio, sarà attivo ogni giovedì (9:30-13:00) nella sede dell'Unità operativa complessa di Neurologia.

L'info point nasce allo scopo di supportare e orientare i pazienti affetti da sclerosi multipla e i loro familiari per facilitarli, in sinergica collaborazione con gli operatori ospedalieri, nella fruizione dei servizi. Al tempo stesso, intende favorire l'accesso diretto degli interessati alle informazioni AISM sulla sclerosi multipla e le patologie correlate, sui problemi collegati, sulle risorse di cui il territorio dispone per i malati e le loro famiglie. Il direttore di Neurologia, Stefania Miniello, spiega che "in provincia di Caserta i malati di sclerosi multipla sono, secondo una stima, più di 2000. I farmaci permettono di rallentare la progressione della disabilità e ridurre la frequenza di ricadute, ma il nostro obiettivo è di migliorare la qualità di vita dei pazienti. In questa direzione viaggia l'attivazione dell'info point e il progetto dell'Unità operativa di Neurologia di realizzare un percorso terapeutico che privilegia l'approccio multidisciplinare e punta, di conseguenza, a coinvolgere le altre Unità operative dell'Azienda ospedaliera di Caserta nell'assistenza alle persone affette da questa patologia".

(ANSA).