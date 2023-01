Dl Ischia: Schiano (FdI), Governo mantiene i suoi impegni

(ANSA) - NAPOLI, 18 GEN - "L'Aula della Camera ha approvato il decreto Ischia, il provvedimento destinato a sostenere le popolazioni dell'isola, colpita dalle frane dello scorso novembre. Lo stanziamento è di 85 milioni di euro, ma siamo riusciti, insieme ai colleghi del centrodestra, a far approvare un ordine del giorno che impegna il governo a reperire ulteriori 25 milioni da destinare a altre azioni di sostegno. L'ordine del giorno, in particolare, a prima firma del sottoscritto, Annarita Patriarca (FI), Gianpiero Zinzi (Lega) e al quale ha aderito Noi Moderati, impegna il governo a valutare la possibilità di individuare una iniziale copertura finanziaria per le delocalizzazioni e l'acquisto di immobili sostituitivi dei fabbricati inagibili". E' quanto sostiene il deputato Michele Schiano, commissario provinciale di Fratelli d'Italia a Napoli.

"E' stato anche approvato un emendamento che consentirà di assumere fino a 90 unità a tempo indeterminato, attraverso concorsi pubblici o procedure di immissione nei ruoli del personale in servizio presso l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino meridionale, per potenziare le attività volte a mitigare il rischio idrogeologico - spiega - Per queste assunzioni, è stata autorizzata una spesa massima di 2 milioni e mezzo di euro per il 2023 e di 5 milioni per il 2024. Inoltre, pochi giorni fa il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, che ha accolto il mio invito ed è venuta a Ischia, ha annunciato una campagna promozionale straordinaria per fare in modo che i turisti di tutto il mondo tornino a visitare la splendida isola". "Il governo guidato da Giorgia Meloni mantiene l'impegno preso dopo la tragedia dello scorso novembre: come deputato e commissario provinciale di Fratelli d'Italia a Napoli, continuerò ogni giorno a essere al fianco della popolazione della mia amata isola di Ischia", conclude. (ANSA).