Casamicciola: proroga allerta,400 sfollati ancora fuori casa

(ANSA) - ROMA, 18 GEN - La proroga dello stato di allerta meteo comporterà per gli abitanti di Casamicciola evacuati mercoledì altre 24 ore lontano dalle proprie abitazioni.

Nella tarda mattinata è stato diramato il bollettino meteo della Regione Campania che, pur declassando l'emergenza meteorologica da arancione a gialla, l'ha prorogata sino alle 9 di venerdì; in base alle procedure di sicurezza adottate dopo l'alluvione del 26 novembre scorso questo ha comportato l'emanazione di una ordinanza da parte del commissario prefettizio che stabilisce che i 400 cittadini del comune isolano che abitano in zone a rischio idrogeologico non potranno tornarvi sino al cessato allarme. Circa un centinaio di loro continueranno a soggiornare negli hotel messi a disposizione dal Comune mentre gli altri, che hanno scelto l'autonoma sistemazione, resteranno presso parenti o amici (ANSA).